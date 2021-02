Arranca para a semana a vacinação de elementos operacionais das forças de segurança e bombeiros

O governo anunciou que para a próxima semana avança a vacinação de forças de segurança e bombeiros. Pelo menos aos elementos operacionais. O ministro da administração interna avançou com números há pouco: 20 mil elementos da PSP e GNR e 15 mil bombeiros.