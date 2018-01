Partilhar o artigo Arrancou fase de instrução no caso dos dois comandos que morreram durante a recruta Imprimir o artigo Arrancou fase de instrução no caso dos dois comandos que morreram durante a recruta Enviar por email o artigo Arrancou fase de instrução no caso dos dois comandos que morreram durante a recruta Aumentar a fonte do artigo Arrancou fase de instrução no caso dos dois comandos que morreram durante a recruta Diminuir a fonte do artigo Arrancou fase de instrução no caso dos dois comandos que morreram durante a recruta Ouvir o artigo Arrancou fase de instrução no caso dos dois comandos que morreram durante a recruta