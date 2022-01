Arrancou leitura do acórdão do processo das mortes no curso de Comandos

Foto: Hazir Reka - Reuters

A leitura do acórdão do processo das mortes no curso de Comandos acontece esta segunda-feira. Em julgamento estão 19 militares, acusados de abuso de autoridade e de ofensa à integridade física. Oito deles são mesmo oficiais do exército.