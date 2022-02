Arrancou o julgamento do pedófilo de Beja acusado de mais de 12.200 crimes

Começou no Tribunal Judicial de Beja o julgamento do ex-treinador de futebol de camadas jovens. João Silva, de 51 anos, está acusado de mais de 12.200 crimes de pornografia de menores e ainda seis de abuso sexual de crianças.