Arranque de ano letivo marcado pela falta de professores

O novo ano letivo arranca a partir desta terça-feira para cerca de 1,3 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ano, mas alguns problemas do ano anterior mantém-se, como a falta de professores. De acordo com o secretário-geral da FENPROF, o principal é a falta de professores, devido ao aumento de aposentações de docentes, à escassez de docentes recém-formados e, principalmente, devido à desvalorização da profissão.