ARS do Centro vai reforçar testes à covid-19 nos lares de idosos

A presidente da Administração Regional de Saúde do Centro diz à A1 que vão ser reforçados os testes à Covid-19 nos lares de terceira idade. Rosa Reis Marques explica que a região centro tem uma população mais envelhecida. Daí a importância deste diagnóstico, que será feito com recurso aos testes tradicionais e também aos testes rápidos de antigénio.