ARS Norte contrata mais seis médicos de ginecologia e obstetrícia

Foto: RTP

Depois das críticas e das denúncias por parte de 13 diretores de serviços de hospitais do norte, Carlos Nunes, presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, anunciou a contratação de mais profissionais, de forma a prevenir um verão sem complicações nos serviços ou nas urgências no norte.





O presidente da ARS Norte disse, em entrevista à agência Lusa, que estes novos profissionais iniciam funções já dia 1 de julho e que “haverá com certeza entrada de outros profissionais ao longo dos próximos meses”, evitando, assim, situações de eventual rutura nas maternidades a norte do país durante o verão.