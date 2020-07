ARS procura melhorar urgência noturna de oftalmologia em Lisboa

“Face a algumas dúvidas levantadas durante o dia de terça-feira sobre o modelo adotado, e dado que se deseja uma discussão o mais alargada possível sobre este processo, em articulação com a ARSLVT foi decidido com os três hospitais continuar a dar continuidade a um estreito trabalho para identificar potenciais possibilidades de melhorar a atual proposta”, destaca o organismo em comunicado.Durante a tarde, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) assegurou que a urgência de oftalmologia naquela região vai continuar a ser garantida à noite com a presença física de médicos.“Tendo em conta que o modelo de reorganização da UML-Oftalmologia (Urgência Metropolitana de Lisboa), apesar de científica e clinicamente válido, não reúne ainda o necessário consenso alargado, o CHULN decidiu, em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, manter o modelo anterior, garantindo uma escala de urgência em presença física”, referiu em comunicado este centro hospitalar.A ARSLVT esclarece ainda que o novo modelo em regime de prevenção na UML-Oftalmologia partiu de uma proposta técnica dos especialistas do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e do Instituto Oftalmológico Gama Pinto, “ao contrário do que foi veiculado hoje na comunicação social”.





Novo modelo anunciado







O comunicado realça que os especialistas em oftalmologia da região de Lisboa defendem que “não há justificações técnicas para manter uma urgência noturna presencial, dada a muita reduzida afluência de doentes com verdadeiras emergências”.Acresce que o novo modelo organizativo tem por base princípios gerais de funcionamento de urgências de oftalmologia noutras capitais europeias e permite, de acordo com os especialistas, garantir a segurança necessária, tendo como objetivo o normal funcionamento da resposta em urgência oftalmológica na área de Lisboa.“Os hospitais envolvidos vão continuar a trabalhar em estreita coordenação com a ARSLVT para encontrarem um modelo consensual e definitivo que garanta a mais rigorosa segurança dos doentes, respeitando a sustentabilidade dos recursos disponíveis”, acrescenta.