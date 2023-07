Artistas de rua do Porto defendem ajustes no regulamento da atividade

"Não fomos convidados a participar, estas propostas não refletem a nossa realidade", afirmou Loane Samara.

Em causa está o regulamento dos artistas de rua, documento que seguiu para discussão pública, mas que vai obrigar os animadores de rua a pagar uma licença e impedir a atuação em determinados locais da cidade.

A alteração define duas áreas de atuação: a zona A (de menor pressão), que abrange todas as freguesias da cidade à exceção do centro histórico e na qual não será preciso pagar taxas, e a zona B (de maior pressão), que se cinge ao centro do Porto e onde será preciso pagar taxas.

O preço da licença a pagar para atuar nas ruas do Porto foi um dos aspetos criticados por Loane, destacando que, anualmente, a licença rondará os 730 euros, valor elevado quando comparado com outras cidades, como Londres, onde a licença é de 150 euros anuais ou Palma de Maiorca (Espanha) que ronda os 50 euros.

"Os 730 euros não me parecem razoáveis num país onde o salário mínimo nem chega a esse valor", referiu a artista.