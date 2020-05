As circunstâncias da morte de cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa

O cidadão ucraniano que morreu a 12 de março nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, terá estado 15 horas manietado numa sala, de mãos e pés amarrados com fita-cola, ligaduras e algemas de metal e com as calças puxadas até ao joelho.