As dificuldades de uma unidade de cuidados continuados

A unidade de cuidados continuados integrados do Algueirão tem 59 utentes. Os quartos estão cheios, mas nem sempre é fácil encontrar enfermeiros disponíveis para trabalhar nestas unidades. Pagar as contas também é cada vez mais difícil e uma estadia que devia durar alguns meses, às vezes acaba por ser mais longa.