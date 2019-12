ACONTECIMENTO NACIONAL

Novos partidos no novo Parlamento

A eleição do novo parlamento foi escolhida como acontecimento do ano para a redação da RTP. Com três novos partidos, há agora 10 forças partidárias sentadas na Assembleia da República - um recorde desde o 25 de abril.

Com novos rostos à esquerda, a extrema-direita entrou também no parlamento pela primeira vez.

Num ano que foi marcado ainda por várias manifestações de grande dimensão e que chegaram a parar o país.