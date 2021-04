As propostas dos partidos para criminalizar o enriquecimento injustificado

Quem confessar crimes de corrupção pode vir a ter acesso a um perdão das penas. A proposta consta da Estratégia Nacional contra a Corrupção, que vai ser hoje aprovada em Conselho de Ministros e que depois segue para o Parlamento.



A edição desta manhã do jornal Público revela que o Governo também pretende o fim dos megaprocessos e a criação do crime de escrituração fraudulenta.



O Governo comprometeu-se a entregar no Parlamento, até sexta-feira, uma proposta de lei no âmbito da estratégia nacional de combate à corrupção, iniciativa que vai aprovar hoje em Conselho de Ministros.



A apresentação desta proposta de lei por parte do governo obrigará o Parlamento a agendar a discussão do tema. Nessa altura, vão ser também discutidos os projetos de lei dos diferentes partidos.