As reações à data prevista de arranque do ano letivo

Os diretores das escolas querem mais autonomia na gestão do arranque do novo ano letivo. As aulas presenciais começam entre 14 e 17 de Setembro e os sindicatos dos professores alertam para a sobrecarga dos professores. Já a Confederação Nacional das Associações de Pais está preocupada com a entrega qque considera precoce dos manuais escolares.