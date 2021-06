ASAE abre quatro processos em fiscalização sobre desconfinamento em Lisboa

Dois dos quatro processos de contraordenação instaurados, até às 22:00 de hoje, resultaram de incumprimento de regras de distanciamento social devido à covid-19, explicou à Lusa o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar.

Outros dois processos instaurados, entre 25 operadores económicos fiscalizados nas primeiras duas horas da operação em Lisboa, resultam da falta de comunicação prévia do início da atividade e falta de aviso para a restrição da venda de bebidas alcoólicas, acrescentou.

A ASAE, em cooperação com a PSP, está a desenvolver desde as 20:00 em Lisboa, e desde as 22:00 no Porto e Coimbra, a ação `Convívio Seguro`, com um total de 30 inspetores no terreno, 18 destes na capital.

"O objetivo é verificar nos operadores económicos, como cafés ou restaurantes, as condições para que exista de facto um convívio seguro. É uma primeira abordagem a este novo quadro e no futuro ações deste tipo podem ser reforçadas com maior capacidade de intervenção", referiu Pedro Portugal Gaspar.

A ASAE, adiantou, irá no final da operação, que está a realizar nas três cidades, fazer uma avaliação global final para "tirar ilações para desenvolvimentos futuros".

Apesar de os dados serem provisórios, o inspetor-geral realçou que já foram detetadas situações de incumprimento dentro das regras de desconfinamento devidas à pandemia de covid-19.

A ação decorreu até às 23:00 em Lisboa e irá prolongar-se até às 01:00 no Porto e Coimbra.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.061 pessoas dos 862.926 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.