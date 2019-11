ASAE apreende azeite falsificado no valor de cinco mil euros em Elvas

Na operação, segundo a ASAE, foram apreendidos 234 garrafões de cinco litros de azeite rotulados como "Azeite Virgem" e 100 litros de "Azeite Virgem" a granel.

Desenvolvida na sequência de um inquérito crime em investigação por suspeita de falsificação de azeite, a operação da ASAE inclui o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliários e nove não domiciliários, dirigidos a dois armazéns e sete veículos, além de pesquisa informática.

Além do azeite falsificado, a ASAE apreendeu também uma pistola Beretta de calibre 6,35 mm, uma pistola de alarme de calibre 8 mm e uma arma branca com lâmina superior a 10 cm, bem como documentação relacionada com os factos da investigação.