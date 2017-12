ASAE apreende vinhos falsificados Barca Velha e Pêra Manca

RTP23 Dez, 2017, 12:17 | País

A ASAE, através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, tem, ao longo do ano, fiscalizado a autenticidade de garrafas de vinho Barca Velha e Pêra Manca, dois dos vinhos nacionais mais caros no mercado.



Em comunicado, a ASAE informa que "detetou várias garrafas destes vinhos premium portugueses falsificados, sendo vendidos como autênticos, em locais diversos tais como leilões online, ofertas diretas online e ainda em garrafeiras, em Lisboa e Leiria".



A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica encontrou falsificações de Barca Velha dos anos 2000 e 2004, com um valor médio de venda no mercado de 600 euros a unidade e falsificações de colheitas mais antigas, de 1981 e 1985, com um valor médio de venda no mercado de 400 euros a unidade.



Explica a ASAE que "pelo natural decurso do tempo, armazenamento e a esperável degradação dos rótulos" é difícil "a distinção, para o consumidor, entre garrafas genuínas e falsificadas".



Ao todo foram apreendidas 16 garrafas de Barca Velha das colheitas de 1981, 1985, 2000 e 2004 e duas garrafas de Pêra Manca de 2008. No total, este vinhos poderiam valer cerca de 10 mil euros no mercado.



A ASAE esclarece que foram "identificados vários suspeitos, entre vendedores e fornecedores". E deixa um aviso:

"pelo valor unitário destes produtos e pelo aumento da sua exposição às falsificações, face à procura crescente, os consumidores devem reduzir os riscos nas suas compras, solicitando, por exemplo, a consulta da respetiva fatura de aquisição (para averiguar a sua proveniência) e aumentando a precaução nas compras online".