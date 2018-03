ASAE apreendeu alimentos estragados em Alverca

As perícias que ainda estão a ser efetuadas já confirmam que as 25 toneladas de alimentos não estavam em condições para serem consumidas.



De acordo com o que disse à Antena 1 o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, o armazém onde foram encontrados os alimentos não tinha as condições exigidas.



Os produtos apreendidos pela ASAE são alimentos pré-embalados e secos como bolachas, massas e gelatinas.



Destinavam-se a entrar no circuito comercial da restauração e dos supermercados e mercearias.



A ASAE acredita que evitou um perigo de grandes dimensões para os consumidores.