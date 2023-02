ASAE atenta a anúncios de alojamento para a Jornada Mundial da Juventude

No passado fim de semana, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o secretário de Estado do Turismo revelou também que a ASAE iria fiscalizar a especulação de preços durante este evento.

No entanto, a autoridade diz que as multas aplicadas devido aos preços exorbitantes detetados noutros grandes eventos acabaram por esbarrar nos tribunais.A Jornada Mundial da Juventude vai decorrer em Lisboa no início de agosto.