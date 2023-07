ASAE encerra 11 estabelecimentos de alojamento local

Para além das buscas e detenções, a operação de combate ao tráfico de seres humanos, que se realizou ontem em Lisboa, também levou ao encerramento de 11 estabelecimentos de alojamento local. A ASAE detetou várias falhas, como a falta de registo destes estabelecimentos, assim como problemas de higiene, segurança e até presença de pragas. O inspetor-geral da ASAE Pedro Portugal Gaspar explica os motivos do encerramento.

De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, nos 11 alojamentos locais viviam mais de uma centena de migrantes, alguns deles em situação de permanência irregular no território nacional.



Esta ação de fiscalização da ASAE decorreu no âmbito da operação internacional, que foi ontem noticiada, e que permitiu desmantelar uma rede criminosa que se dedicava à imigração ilegal.