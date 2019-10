ASAE encerra fábrica em Bragança por falta de higiene

Foram encontrados mais de 300 quilos de carne estragada nestas instalações sem condições legais de higiene que foram mesmo consideradas um perigo para a saúde pública.



Os inspectores encontraram carnes e enchidos no chão. E no mesmo espaço encontravam-se dois cães que tinham acesso aos produtos.



As autoridades retiram os animais da fábrica e também iniciaram um processo criminal contra os donos por maus-tratos.