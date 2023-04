Asma. Mais de 700 mil pessoas afetadas em Portugal

Há 700 mil doentes com asma em Portugal. É uma doença crónica que pode ser fatal se não for controlada. O pneumologista Vítor Fonseca é um destes doentes e combate a asma desde criança através do desporto. Hoje corre maratonas, faz triatlo e provas duras como o Iron Man.