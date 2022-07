ASPP avisa que Polícia está a perder capacidade operacional

Prova disso e a juntar a esta necessidade são as muitas e cada vez mais frequentes queixas dos cidadãos de que a policia demora a intervir quando é precisa.Há muitas situações que ficam sem resposta, porque não há policias que cheguem.O presidente da ASPP, Paulo Santos, conta que a situação só não é pior porque os agentes estão a trabalhar demais.E a falta de polícias não atinge apenas as esquadras. Faltam também polícias de giro nas ruas.Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia avisa que a situação vai piorar, porque as vagas que são colocadas a concurso, para aumentar os efetivos, não são preenchidas.Ser polícia não é nesta altura uma profissão atrativa, e o que está a acontecer nesta altura não é uma exceção.