ASPP e APG pedem alterações dos estatutos para aceder às baixas de curta duração

O presidente da Associação Sindical de Profissionais de Polícia, Paulo Santos, pede uma revisão dos estatutos para acabar com todas as incoerências e desigualdades entre PSP e GNR.Também a Associação dos Profissionais da Guarda pediu esclarecimentos ao comando nacional da GNR sobre este caso.O vice-presidente da associação José Miguel diz que é preciso rever o estatuto e aproveitar este caso para fazer a guarda evoluir.Sem estas alterações os profissionais da PSP e da GNR não podem justificar as faltas ao trabalho com as baixas automáticas passadas pelo SNS24.