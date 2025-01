Foto: António Antunes - RTP

A poucos dias de as associações e os sindicatos voltarem às negociações com o Governo, Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, resume as principais reivindicações que a estrutura já apresentou às entidades negociadoras. Entre elas estão melhores condições salariais para quem entra e para os que já estão em funções e melhores condições de trabalho.