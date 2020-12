Assassínio de Homeniuk vai custar quase 1 milhão de euros ao Estado

É um valor histórico, um dos mais altos de sempre: a família de Ihor Homeniuk vai receber quase 800 mil euros de indemnização pela morte do cidadao ucraniano no SEF, no aeroporto de Lisboa. A proposta do valor foi feita pela provedoria de Justiça e à RTP o advogado já confirmou que vai ser aceite.