Assassínio de Ihor Homeniuk. Advogado infetado, julgamento adiado

O julgamento do caso da morte de Ihor Homeniuk iria começar a 20 de janeiro mas soube-se agora que serão adiadas as duas primeiras sessões porque um dos advogados do processo, Sá Fernandes, está com Covid-19 e solicitou o adiamento.