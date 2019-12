Assédio moral atinge cada vez mais portugueses

De acordo com o atual Código do Trabalho, o assédio moral, só por si, é uma simples contraordenação.



A história aqui contada pelo Sexta às 9 aconteceu a uma funcionária pública de topo. Graça Leite Castro era diretora da farmácia do Hospital de Braga.



Após diferendos com a direção então liderada pelo Grupo Mello, foi demitida e garante que foi esvaziada de funções. Ao longo de cinco anos viu-se abandonada num gabinete, isolada de tudo e de todos.



Só este ano conseguiu fazer queixa às autoridades.