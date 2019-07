Assembleia Municipal do Porto decide não transferir competências para as juntas

Lusa09 Jul, 2019, 07:42 | País

Os deputados decidiram manter na "esfera" do município as competências referidas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019, que elenca as competências a transferir para as uniões das juntas de freguesia, por entenderem que no "contexto específico" do Porto se revela "indispensável" a sua gestão à escala municipal.

A proposta foi aprovada em sessão extraordinária deste órgão deliberativo na segunda-feira à noite com os votos contra dos deputados do PSD e de um do PS.

Durante a discussão, o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, adiantou que o que estão a dizer é que não querem uma "coisa mal feita", lembrando que a transferência de competências tal como está prevista não traz benefícios para o cidadão.

O autarca explicou que não há garantia da manutenção da eficácia da gestão pública, da coesão territorial e da qualidade no acesso aos serviços públicos.

A repartição de competências implicaria uma reestruturação da "macroestrutura" da câmara e dos serviços camarários e um aumento da despesa pública, realçou.

Em desacordo, o presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, Alberto Machado (PSD), mostrou-se "perplexo" pela assembleia de freguesia ter decidido não assumir as competências ao aprovar mantê-las na alçada do município.

Para o social-democrata, que defende esta descentralização, as juntas devem deixar de ser "meros encaminhadoras" de reclamações.

Apesar de defender a descentralização, Susana Constante Pereira, do BE, realçou que se esta não for feita de forma cuidada pode causar desigualdades sociais.

"Defendemos a descentralização, mas não como está", vincou.

Na mesma linha, a deputada do PAN, Bebiana Cunha, mostrou-se a favor das políticas de proximidade favoráveis à descentralização, mas entendeu que a forma como o processo tem sido conduzido merece "diálogo e reflexão".

Já o presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, António Gouveia, explicou ter rejeitado a transferência de competências tal como estão por desconhecer as suas condições.