Associação Académica de Coimbra quer "resposta clara" do Governo sobre propinas

Lusa28 Jan, 2019, 18:06 | País

O presidente da mais antiga associação de estudantes do país, Daniel Azenha, encara com preocupação as recentes declarações do ministro Manuel Heitor, que, em entrevista ao Expresso, no sábado, referiu nunca ter defendido o fim das propinas no ensino superior e que essa seria uma medida "altamente populista".

"Por um lado, demonstra uma total falta de planeamento e de visão estruturada para o ensino superior, sendo impercetível a linha política que guia esta governação. Por outro lado, realça-se o retrocesso protagonizado por Manuel Heitor que, com apenas o distanciamento de 19 dias, afirma tudo e o seu contrário", critica Daniel Azenha, citado na nota de imprensa da AAC enviada à agência Lusa.

Apesar de ter recusado o fim das propinas na entrevista ao Expresso, Manuel Heitor tinha afirmado aos jornalistas, na terça-feira, que seria necessário "reduzir os custos diretos das famílias" na próxima década, tendo também dito ao jornal Público, a 27 de outubro de 2018, que o ideal seria ter "um ensino superior livre".

O `site` Polígrafo, dedicado à verificação de factos, nota que, aquando das declarações do ministro, na terça-feira, o órgão oficial do Partido Socialista "Ação Socialista" publicou um texto sob o título "Manuel Heitor defende o fim das propinas no ensino superior".

Na nota de imprensa da AAC, Daniel Azenha exige, "de uma vez por todas, uma posição clara, definitiva e inequívoca do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino superior relativamente à temática das propinas".

"A menos de um ano das eleições legislativas e após o desgoverno deste ministério durante os últimos três anos, é essencial uma resposta categórica que não pode ser mais adiada. Os estudantes - e as respetivas famílias - reclamam o direito de conhecer a verdadeira posição do governo, sem respostas reiteradamente incompletas e esquivas", vinca o presidente da AAC, associação que tem nos seus estatutos a defesa da abolição da propina.