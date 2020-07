Ambientalistas da ZERO pedem proibição do uso de óleo de palma nos combustíveis

Foto: Lusa

A associação ambientalista ZERO pede ao Governo para proibir o uso de óleo de palma na produção de biocombustíveis. Um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente mostra que o uso de óleo de palma está a diminuir na indústria alimentar, mas não acontece o mesmo na produção dos chamados combustíveis amigos do ambiente.