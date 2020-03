Associação de Bioética defende quadro ético de priorização do socorro

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Bioética (APB), Rui Nunes, explicou que este apelo surge face ao observado noutros países, como Espanha e Itália, em que em determinados momentos houve "uma procura muito exacerbada" dos cuidados intensivos e "alguma dificuldade de resposta".

"Esperamos que não se verifique em Portugal, naturalmente, porque o nosso sistema de saúde está a responder especialmente bem a esta pandemia e as autoridades de saúde já manifestaram vontade e diligenciaram no sentido de adquirirem os equipamentos necessários para o efeito, mas em qualquer caso mais vale prevenir do que remediar", disse Rui Nunes.

Para o médico e professor Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, "faz todo o sentido que se promova uma reflexão crítica sobre esta matéria".

No seu entender, é essencial que se determinem "linhas de orientação muito claras e muito concisas para que os profissionais de saúde tenham mecanismos no terreno para efetuar uma priorização ética adequada e para que não aconteçam situações de racionamento ou de discriminação infundada de doentes que são manifestamente contrárias àquilo que é o sentimento geral da população".

É importante debater "rapidamente este assunto" para que as unidades de cuidados intensivos possam implementar, caso seja necessário, "um processo de priorização ética" de pacientes para a admissão nestes cuidados.

O parecer da APB visa promover "uma reflexão junto das autoridades de saúde, das ordens profissionais e da sociedade em geral para que haja uma consensualização sobre os critérios a aplicar na admissão a cuidados intensivos".

Na possibilidade desse cenário poder concretizar-se, a APB faz várias recomendações como "a maximização da sobrevivência até à alta hospitalar", do número de anos de vida salvados.

"Deve dar-se especial atenção a pacientes críticos e instáveis que necessitam de monitorização e tratamento intensivo que não possa ser proporcionado fora de uma UCI" e deve ter-se em consideração "o princípio do custo de oportunidade: admitir um paciente pode implicar negar a outro a admissão -- evitar, portanto, como regra absoluta o critério `primeiro a chegar primeiro a admitir`".

Para Rui Nunes, é absolutamente central que os doentes sejam valorizados como um todo: "Bão há doenças, há doentes" e isso implica que "qualquer situação de discriminação infundada seja liminarmente rejeitada".

Também seria "absolutamente inaceitável" que, por exemplo, se discriminassem doentes por terem uma idade avançada.

Segundo Rui Nunes, o doente terá de ser avaliado como um todo e analisada a situação que o faz recorrer a cuidados intensivos, como a existência de outras situações clínicas paralelas em relação à situação da infeção por coronavírus.

"É absolutamente necessário que haja uma ampla discussão entre os organismos representativos do setor para que estas linhas de orientação de priorização ética na admissão a cuidados intensivos sejam consensualizadas e aplicadas universalmente", defendeu.

Também seria "absolutamente insensível" que cada hospital tivesse a sua política de admissão a cuidados intensivos.

"Há aqui questões de justiça e de equidade absolutamente centrais" que têm de ser garantida, para que "não haja um racionamento administrativo, arbitrário, e que cada unidade de cuidados intensivos ou cada profissional de saúde decidam como acham que devem decidir".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até quinta-feira.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.