Associação de Creches diz que Governo não aproveita vagas no privado

Um fator que a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino, Susana Batista, diz estar a ser mal aproveitado pelo Estado.





Para Susana Batista, o Estado devia aproveitar melhor as vagas existentes no privado, para garantir um lugar na creche a todas as crianças com três anos.





Na segunda-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou mais de 150 novos contratos de financiamento celebrados com o setor social e com as autarquias, para garantir mais 8.300 vagas em creches em todo o país, com verbas do PRR.