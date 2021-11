Associação de Cuidadores Informais confiantes na criação do estatuto do Cuidador Informal ainda este ano

A Associação Nacional de Cuidadores Informais acredita que o estatuto do Cuidador Informal vai ser regulamentado até ao final do ano. É matéria que não depende do contexto político atual, diz a vice-presidente da associação.