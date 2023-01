Associação de Digirentes Escolares preocupada com falta de condições de trabalo dos professores

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares considera que "há tempo para recuperar" as aulas que os alunos estão a perder com as greves dos professores. À RTP Manuel Pereira admitiu que a preocupação maior é a falta de condições de trabalho que os docentes exigem agora com as manifestações