Associação de Freguesias expressa "profunda consternação"

Lusa 18 Jun, 2017, 13:36 | País

Num comunicado assinado pelo presidente Pedro Cegonho, a ANAFRE deu a conhecer a sua "profunda consternação e tristeza pelas perdas humanas ocorridas" e transmitiu às famílias das vítimas "o maior sentimento de pesar de todas as freguesias de Portugal".

"Enviamos, ainda, um enorme abraço de solidariedade para com as populações afetadas, bombeiros que se encontram a combater os incêndios ainda ativos e para com os autarcas que, com angústia, acompanham dia e noite as populações e as suas terras", lê-se na nota.

O fogo, que causou pelo menos 62 mortos e mais de 50 feridos, deflagrou ao início da tarde de sábado numa área florestal em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), e alastrou-se aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, obrigando a evacuar povoações e deixando-as isoladas.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o incêndio terá sido causado por trovoadas secas, salientando, no entanto, que "é prematuro tirar ilações" sobre o que aconteceu.