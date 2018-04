Associação de Imprensa admite que haja mais jornais afetados pela falta de papel

Foto: Reuters

O vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa admite que outros jornais podem vir a ser afetados pela falta de papel para impressão.



Manuel Soares, entrevistado pela jornalista Célia de Sousa, explica que falta papel e o que há está cada vez mais caro.





Esta semana o jornal regional O Setubalense não foi para as bancas porque falta papel para a impressão.



Duas empresas do norte da Europa deixaram de fornecer as gráficas portuguesas. Além disso, as bobines de papel fabricadas em Portugal estão acima do preço comportável.



O jornal de Setúbal, o segundo jornal mais antigo em Portugal, foi o primeiro a assumir este problema.