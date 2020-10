Associação de Medicina Geral e Familiar quer mais investimento no apoio aos idosos

Associação de Medicina Geral e Familiar quer mais investimento nos apoios aos idososO presidente Medicina Geral e Familiar apela ao Governo para que invista mais em medidas de apoio para os idosos, em concreto para os lares de terceira idade.Um pedido que surge depois de ontem, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ter dito que o executivo vai avaliar, na próxima semana, sé é necessário alterar as medidas do Estado de Contingência, devido ao aumento do número de casos de Covid-19.Rui Nogueira diz que faz todo o sentido reforçar algumas medidas e apostar, sobretudo, em mais apoio para as pessoas mais frágeis, em caso de infeção.Ouvida também esta manhã pela Antena 1, a presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia diz que não são precisas medidas mais restritivas para o controlo da pandemia.“É preciso que cada um de nós perceba que não se pode baixar a guarda, nem no contexto familiar”, refere Elisabete Ramos. E diz que nem todas as soluções estão do lado do Governo.