Associação de Municípios aguarda recomendações para organizar eleições

"Nós estamos a aguardar as orientações e vamos executar todos os atos materiais necessários à boa realização do ato eleitoral", afirmou Luísa Salgueiro.



A ministra da Administração Interna avançou ao início da tarde que deverá ser estabelecido um horário específico para a votação de quem está em isolamento, provavelmente na última hora antes do encerramento das urnas (entre as 18h00 e as 19h00), mas Luísa Salgueiro disse não ter recebido ainda nenhuma indicação relativamente aos horários.



A presidente da ANMP defendeu que o mais importante é "garantir todas as condições de segurança das assembleias de voto", para os eleitores e para quem está nas mesas de voto.