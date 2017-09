Associação de Municípios elege nova direção em dezembro em congresso em Portimão

Lusa12 Set, 2017, 17:05 | País

O próximo congresso da ANMP, que será eletivo, vai realizar-se em 09 de dezembro, na cidade de Portimão, anunciou Manuel Machado, que falava hoje, à agência Lusa, depois de ter participado na última reunião do Conselho Diretivo (CD) da Associação antes das próximas eleições autárquicas.

Além daquele órgão, eleito pelo método de Hondt, os autarcas também escolherão quem integrará os conselhos Geral (cujo presidente também liderará a Mesa do Congresso) e Fiscal.

O futuro presidente da ANMP, cargo que neste mandato tem sido desempenhado pelo socialista e presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, será um autarca da formação política que maior número de câmaras conquistar nas autárquicas de 01 de outubro, se se mantiver, como é previsível, o acordo entre os autarcas no qual, desde sempre, a Associação tem baseado as eleições dos presidentes dos diferentes órgãos dirigentes.

O atual Conselho Diretivo, que cessa funções no próximo congresso da ANMP, é constituído por nove representes do PS, seis do PSD e dois do PCP.

Os presidentes dos outros órgãos também deverão refletir os resultados eleitorais, sendo o Conselho Geral atribuído a um autarca do segundo partido mais votado e o do Conselho Fiscal à terceira maior força política.

Manuel Machado, eleito no anterior congresso eletivo da Associação, realizado em Santarém, em 23 de novembro de 2013 (na sequência das autárquicas de 29 de setembro desse ano), sucedeu ao social-democrata Fernando Ruas, que cumpriu três mandatos consecutivos.

Antes de Fernando Ruas, eleito em 2001, a liderança da ANMP foi desempenhada pelo socialista Mário de Almeida, presidente da Câmara de Vila do Conde, que também cumpriu três mandatos consecutivos.

O primeiro presidente da ANMP, constituída em 1985, foi o social-democrata Torres Pereira, então presidente da Câmara de Sousel.