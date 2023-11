Associação dos Diabéticos de Portugal alerta para a falta de medicamentos nas farmácias

O Governo anunciou a criação de um programa de acesso universal a bombas de insulina de nova geração. Estava previsto e prometido arrancar em outubro, mas tal ainda não aconteceu, lamenta José Manuel Boavida.

Na próxima sexta-feira, diz o presidente da associação, uma dezena de comissões parlamentares vai abordar a diabetes e o que pode ser feito para o combatê-la.O Programa Nacional da Direção-Geral da Saúde para a Diabetes, que foi hoje divulgado, identifica quase três milhões de pessoas em Portugal com risco de desenvolver a diabetes do tipo 2.Cerca de 900 mil portugueses sofrem desta doença que é responsável por praticamente três por cento das mortes no país.A doença não manifesta sintomas e os pacientes não procuram ajuda médica, salienta o endocrinologista Davide Carvalho.