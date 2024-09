Associação dos diretores escolares espera que novo recrutamento resolva falta de professores

As regiões do país mais afectadas são o Alentejo, o Algarve e Lisboa.Ouvido esta manhã pela Antena 1, o diretor da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, espera que a reserva de recrutamento resolva a falta de professores.Das medidas que o Governo anunciou no final do mês passado, para resolver a falta de professores, como o novo concurso de vinculação extraordinária, ou o apoio financeiro aos professores deslocados, Filinto Lima lamenta que não dê para acumular medidas.Para o director da associação nacional agora é esperar para ver, se vão ter ou não efeito.