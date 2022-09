Associação dos Profissionais da GNR marca vigílias e manifestação para outubro

"Pela constante desconsideração, por iludirem sucessivamente os profissionais da GNR, o Governo leva-nos a termos de demonstrar o grande descontentamento e desmotivação através de ações de rua. Desta forma, a APG/GNR irá agendar para o mês de outubro vigílias que culminarão numa grande ação nacional", refere aquela associação em comunicado.

Contactado pelo Lusa, o presidente da APG, César Nogueira, afirmou que as vigílias e a manifestação ainda não têm datas marcadas.

Os protestos foram decididos pela direção nacional da APG que hoje esteve reunida para analisar a atual situação, considerando esta associação -- a mais representativa dos militares da Guarda Nacional Republicana - que "são graves e numerosas as razões que têm estado na origem deste descontentamento".

Entre os motivos do descontentamento estão, segundo a APG, a estagnação remuneratória, falta de efetivos, meios e equipamentos escassos e muitos "obsoletos ou inoperacionais a aguardar reparação" e colocações em cargos por escolha.

A APG exige um "urgente aumento da tabela remuneratória" e a revisão do sistema remuneratório, que vigora há mais de 12 anos, além de defender que a GNR tem de abandonar o atual modelo de gestão, que funciona como se se tratasse de um ramo das Forças Armadas.

"Este é um modelo que funciona nas Forças Armadas, pois a sua missão passa pelo aquartelamento e preparação para um eventual conflito. Numa força de segurança como a GNR, este modelo não serve. A missão da GNR é policial, em prol do cidadão, garantir a segurança pública numa ótica preventiva, nas ruas, o que não é compatível com o conceito de aquartelamento", sustenta aquela associação.

Os "constantes atropelos ao horário de serviço, com cortes e supressões de folgas sem qualquer motivo" e "a desastrosa" aplicação do sistema de avaliação da GNR são outros motivos do descontentamento dos militares.