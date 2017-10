Partilhar o artigo Associação espanhola ajuda Gouveia com 13 toneladas de palha Imprimir o artigo Associação espanhola ajuda Gouveia com 13 toneladas de palha Enviar por email o artigo Associação espanhola ajuda Gouveia com 13 toneladas de palha Aumentar a fonte do artigo Associação espanhola ajuda Gouveia com 13 toneladas de palha Diminuir a fonte do artigo Associação espanhola ajuda Gouveia com 13 toneladas de palha Ouvir o artigo Associação espanhola ajuda Gouveia com 13 toneladas de palha

Tópicos:

Câa, Gouveia, IMT [Instituto, Pedrógão,