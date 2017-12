Associação "Luz Serena" realizou peditórios sem licença

Todas as parcerias que alega ter com a Segurança Social e o Instituto de Emprego são falsas e estava proibida de realizar peditórios desde outubro, mas continuou a fazê-lo até ontem em vários hipermercados do grupo Auchan.



O Continente também só suspendeu a parceria com esta associação que diz apoiar crianças em risco depois do alerta do Sexta às 9.



Nem o Ministério da Administração Interna, que controla os peditórios públicos, tem real noção de quanto dinheiro foi arrecadado de forma ilegal.