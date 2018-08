Associação Nacional de Bombeiros Profissionais quer saber o que está a falhar

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Fernando Curto refere que ao fim de quatro dias e com os meios que estão no terreno, já esperava outros resultados.



Motivo pelo qual a associação já pediu uma reunião urgente com o ministro da Administração Interna.



Fernando Curto lembra que a serra de Monchique é considerada zona de risco há pelo menos um ano. Admite que existem dificuldades naturais, mas refere não perceber os momentos de aflição que estão a ser sentidos no terreno.