Associação nacional de cuidados continuados acusa o Governo de perseguição

A incapacidade para contratar recursos, sobretudo enfermeiros, é outro dos grandes problemas, perante tabelas salariais que José Bourdain classifica de surreais.







Uma das situações que complica a capacidade de resposta nos hospitais é a falta de articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e a rede de cuidados continuados. Muitos utentes destas unidades acabam nas urgências hospitalares, a única forma de resolver situações que se arrastam durante meses. A demora na realização de exames é uma das principais queixas dos médicos que trabalham nas unidades de longa duração.







A 16 de março estavam internadas inapropriadamente nos hospitais públicos cerca de mil pessoas, mais quase duas centenas do que em período igual no ano passado, revelava há dias o barómetro da associação portuguesa de administradores hospitalares.

### 1409546###

As unidades de cuidados continuados enfrentam problemas. A unidade de cuidados continuados integrados do Algueirão tem 59 utentes. Os quartos estão cheios, mas nem sempre é fácil encontrar enfermeiros disponíveis para trabalhar nestas unidades. Pagar as contas também é cada vez mais difícil e uma estadia que devia durar alguns meses, às vezes acaba por ser mais longa.

### 1409547####

Hoje passam dois anos da criação do estatuto do cuidador informal, reconhecido a quase 8.300 pessoas. O subsídio de apoio chegou em dois anos a apenas 1.757 pessoas. Dados adiantados à Antena 1 pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social.