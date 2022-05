Associação Nacional de Municípios dá parecer negativo ao OE2022

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Associação Nacional de Municípios elogia o orçamento do estado pelo facto de haver uma compensação do IVA nos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência. No entanto, os autarcas estão descontentes com o governo porque não aceitou algumas propostas. Para já, dão parecer negativo ao documento.