Associação Nacional de USF considera intenção do Governo de contratar médicos brasileiros "pouco eficaz"

A intenção do governo foi conhecida há cerca de uma semana. Esta segunda-feira, a Associação Médica brasileira criticou o governo português dizendo que pretende pagar muito pouco aos médicos do Brasil.Esta tarde, na Antena 1, André Biscaia, presidente da Associação de USF, considerou que as condições não são suficientemente atrativas.André Biscaia lamenta ainda o recurso a pensos rápidos em vez de soluções duradoura e que os médicos portugueses sejam tão mal pagos.