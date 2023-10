Associação Portuguesa de Dislexia alerta para a falta preparação das escolas

Helena Serra explica que a falta de psicólogos nos estabelecimentos de ensino é uma das razões para a falta de acompanhamento dos alunos.Em Portugal, as escolas devem ter uma Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, mas não é suficiente, garante a presidente da associação portuguesa de dislexia.Estima-se que em Portugal mais de cinco por cento das crianças tenham perturbações da aprendizagem relacionadas com a dislexia.O último estudo realizado sobre a prevalência da dislexia no país já tem mais de uma década, foi desenvolvido em 2011.